Калужан предупредили об аномальных морозах

В субботу, 6 января, МЧС предупреждает о предстоящих аномальных морозах в Калужской области.

По данным Калужского ЦГМС, с 7 по 9 января в Калужской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 – 14 °С.

Калужан просят одеваться тепло и по возможности оставаться дома.

Елена Сумак. Опубликовано: 06.01.2024 12:38 1045