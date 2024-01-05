В пятницу в Калуге мороз чуть отпустит свою хватку

По данным синоптиков, 5 января в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег.

Температура воздуха утром до – 22 градусов, в полдень воздух прогреется до – 15-16 градусов. Ближе к вечеру чуть похолодает до – 17.

Ветер восточный, 4 метра в секунду с порывами до 6 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм рт. ст.

В православном календаре 5 января – День святого Федула. По народным поверьям, в этот день нужно навести чистоту в доме и обязательно загадать желание. Считалось, что загаданное в этот день непременно сбудется.