Аномальный холод прогнозируют в Калужской области

В Калужской области в первую неделю 2024 года ожидается аномально холодная погода.

Температура воздуха будет на 7-14 градусов ниже нормы. По ночам – ниже -20.

В МЧС жителям Калужской области посоветовали не выходить на улицу без лишней необходимости.