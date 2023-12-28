Резкое похолодание начнется в Калужской области в новогоднюю ночь

Калужская область начнет 2024 год с резкого похолодания. Предупреждение о сильных морозах в четверг опубликовал Гидрометцентр России.

Если днем 31 декабря еще будет дождь и +1, то в новогоднюю ночь температура воздуха опустится до -7 градусов.

1 января синоптики обещают около -12, а дальше и вовсе похолодание до -25.