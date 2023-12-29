Потепление и дожди прогнозируют в Калужской области

В последнюю пятницу 2023 года в Калужской области начнется потепление.

Днем температура воздуха составит около +1 градуса, к вечеру – до +3.

Ожидается мокрый снег, переходящий в дождь.

По народным приметам, какая погода в этот день, такая будет и в апреле.