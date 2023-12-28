Последний морозный день прогнозируют в Калужской области

В четверг, 28 декабря, в Калужской области ожидается легкий мороз.

Температура воздуха днем составит около -3 градусов, к вечеру – до -6. Без существенных осадков.

По предварительным данным синоптиков, больше такого мороза до конца года не будет. В пятницу и на выходных днем температура воздуха будет выше нуля.

По народным приметам, если в этот день выпало мало снега – лето будет засушливым, а если много – холодным.