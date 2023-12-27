В Калуге потеплеет перед Новым годом

В середине недели в Калуге немного похолодало, пошел снег, но к выходным вернется теплая для этого времени года погода.

В субботу, 30 декабря, синоптики прогнозируют до +3 градусов и дождь.

31 декабря ожидается около +1, мокрый снег и дождь.

В новогоднюю ночь, по предварительным данным, будет в районе -2 и легкий снег.