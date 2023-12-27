Снег прогнозируют в Калуге

В среду, 27 декабря, в Калужской области вновь ожидается снег.

Осадки возможны в течение всего дня.

Температура воздуха будет держаться в районе -1 градуса. А в ночь на четверг может похолодать до -4.

По народным приметам, теплый день говорит о том, что в последний месяц зимы не будет сильных морозов, а лето будет жарким.