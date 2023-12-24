Мороз прогнозируют в Калужской области

В воскресенье, 24 декабря, в Калужской области прогнозируют легкий мороз.

Температура воздуха днем составит около -2 градусов, в ночь на понедельник – до -5.

Местами возможен снег.

По народным приметам, если кошки в доме прячутся по углам и в укромных местах – к сильному похолоданию.