Какой будет погода на Новый год в Калуге

На Новый год в Калужской области ожидается мягкая погода. Синоптики опубликовали свои предварительные прогнозы.

Днем 31 декабря – около +1 градуса, небольшой дождь, переходящий в снег.

В ночь на 1 января – в районе нуля.

Последняя неделя декабря также обойдется без сильных морозов. Ночью в некоторые дни может быть до -5, но днем – около нуля.