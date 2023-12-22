В Калужской области похолодает

По народным приметам, погода в ближайшие 12 дней определит погоду и на следующие 12 месяцев: 22 декабря соответствует январю, 23 декабря – февралю и так далее.

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