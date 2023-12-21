В Калужской области сохранится плюсовая температура

В четверг, 21 декабря, в Калужской области вновь ожидается теплая для декабря погода.

Днем воздух прогреется до +2 градусов.

Вечером возможен сильный дождь. Порывы ветра – до 7 м/с.

По народным приметам, если 21 декабря стоит морозная погода без снега, то вся зима будет теплая и короткая. А если на улице снегопад, то лето будет дождливым.