Дожди ожидаются в Калужской области

Во вторник, 19 декабря, в Калужской области ожидается самый теплый с день с начала зимы.

Днем воздух может прогреться до +4 градусов.

При этом в течение дня вероятны осадки, вечером – сильный дождь.

По народным приметам, какой день сегодня, таким будет и 22 мая.