В Калуге обещают оттепель

В понедельник, 18 декабря, в Калужской области сохранится плюсовая температура, говорят синоптики.

Утром около нуля градусов, пасмурно. Днем потеплеет до +2, пройдет дождь со снегом. Ночью снова около нуля.

В течение дня скорость ветра около 7 метров в секунду.

Наши предки отмечали, если перед этим днем зима уже попробовала свои силы (стояли морозы), то скоро наступит на время и оттепель.