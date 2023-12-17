МЧС предупредило о плохой погоде в Калужской области

В воскресенье, 17 декабря ГУ МЧС России по Калужской области сообщило о неблагоприятных погодных условиях, которые будут наблюдаться в регионе в течение суток.

- С сохранением до конца суток, по Калужской области ожидаются снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, усиление юго-западного ветра до 15 м/с, гололед, на дорогах гололедица, - говорится в сообщении спасателей.

Согласно прогнозу синоптиков, снегопады пройдут в течение всего дня, а на улице потеплеет до +1… +3 градуса. Отличное время для снеговиков.