Морозную субботу прогнозируют в Калужской области

В субботу, 16 декабря, в Калужской области ожидается морозная погода.

Днем температура воздуха составит около -5 градусов.

Местами возможен снег.

А вот в воскресенье синоптики прогнозируют в Калуге потепление до +2 градусов, ожидается дождь.

По народным приметам, если снегирь громко чирикает, то будет потепление.