В Калужской области все автобусы смогли выехать на маршруты

В пятницу, 15 декабря, все междугородние автобусы в Калужской области смогли выйти на маршруты, сообщил министр транспорта региона Александр Шпиренко. Однако есть проблемы с соблюдением графика из-за нечищеных дорог.

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