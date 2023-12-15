В Калуге за сутки выпало 30% от месячной нормы осадков

За сутки в Калуге выпало около 30% от месячной нормы осадков.

Подробнее погодную ситуацию в пятницу, 15 декабря, прокомментировала известный метеоролог Татьяна Инкина:

- Вот такой он, черноморский циклон. Снежный вихрь двигался по меридиану с юга на север, сыпал и сыпал. В Калуге выпало 14 мм осадков в жидком эквиваленте, это количество составляет 30% от месячной нормы декабря. На территории области прирост свежевыпавшего снега за прошедшие сутки составил 7-11 см. Чем дальше на север и запад области, тем снега оказалось больше. Из-за ветра и метели местами образовались сугробы, на гребнях которых снега было на 20 см больше. В течение суток наша область окажется вблизи центра циклона, будет приниматься снег, температура воздуха составит -5…-7.