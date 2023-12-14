Резкое потепление надвигается на Калужскую область

После сильных снегопадов в Калужскую область придет оттепель. 10-градусные морозы на следующей неделе сменятся постоянно плюсовой погодой.

Уже в воскресенье, 17 декабря, синоптики прогнозируют в Калуге до +2 градусов.

В начале следующей недели – до +4 и дожди.