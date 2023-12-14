Калужских водителей попросили не выезжать на дороги из-за надвигающегося снегопада

МЧС опубликовало предупреждение о сильном снегопаде в Калужской области. По данным ведомства, он начнется около 12:00 в четверг, 14 декабря, и не закончится до 12:00 пятницы, 15 декабря.

На дорогах ожидаются тяжелые условия.

Водителей попросили по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.