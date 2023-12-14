Снегопады идут на Калугу

В четверг, 14 декабря, в Калужской области сохранится морозная погода.

Температура воздуха составит около -8 градусов.

Во второй половине дня может пойти снег, который заметно усилится в ночь на пятницу.

По народным приметам, если звезд много и они яркие, то скоро ударят морозы, а если при этом они мерцают, то стоит готовиться к метели.