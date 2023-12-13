Рекордные снегопады надвигаются на Калужскую область

Южный циклон принесет в Калужскую область сильные снегопады.

Осадки ожидаются уже во второй половине дня в четверг, 14 декабря, сообщает Гидрометцентр России.

Пик снегопада в Калуге придется на ночь с четверга на пятницу. Сугробы могут рекордно для этой зимы подрасти сразу на 30 сантиметров.

На дорогах ожидается гололедица. Порывы ветра – до 18 м/с.