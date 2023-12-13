Снег без остановки прогнозируют в Калужской области

В среду, 13 декабря, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

По прогнозам синоптиков, небольшой снег будет идти без остановок.

Температура воздуха – около -7 градусов. Порывы ветра в областной столице будут достигать 9 м/с.

По народным приметам, выпавший к этому дню снег не растает до середины марта.