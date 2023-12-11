Мощный снегопад ожидается в Калужской области

В пятницу, 15 декабря, в Калужской области ожидается сильный снегопад. В регионе и по всей центральной части России может выпасть около 40% месячной нормы осадков, сообщил 11 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха к концу недели повысится до -2 градусов.

Также сильный снег в Калуге прогнозируют в воскресенье, 17 декабря.