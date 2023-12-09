Аномальный холод ожидается в Калужской области

Калужанам рекомендуют не выходить на улицу без лишней необходимости.

По данным ведомства, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

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