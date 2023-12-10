В Калужской области потеплеет после выходных

В воскресенье, 10 декабря, в Калужской области ожидается около -8 градусов и небольшой снег.

Порывы ветра могут достигать 5 м/с.

После выходных синоптики ожидают небольшое потепление. Днем в Калуге будет около -5, но вернутся сильные снегопады.

По народным приметам, яркие звезды говорят о приближении холодов, а тусклые - к оттепели.