Сильные морозы прогнозируют в Калужской области

В пятницу, 8 декабря, в Калужской области сохранится морозная погода.

Днем будет около -10, в ночь на субботу – до -15.

Пока без существенных осадков, но снегопады вернутся на выходных.

По народным приметам, если в этот день выпало много снега, то следующее лето будет дождливым, но урожайным.