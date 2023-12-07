В Калужской области похолодает до -15

В четверг, 7 декабря, в Калужской области сохранится морозная погода.

Днем будет около -10 градусов, в ночь на пятницу – до -15.

Существенных осадков не ожидается.

По народным приметам, если 7 декабря на улице ясно, то зимние месяцы будут холодными, а если тепло и пасмурно, то зима будет мягкая и малоснежная.