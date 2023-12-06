Морозную погоду прогнозируют в Калужской области

В среду, 6 декабря, в Калужской области сохранится морозная погода.

Температура воздуха составит около -8 градусов. В ночь на четверг – до -15.

Возможен небольшой снег. Порывы ветра – до 3 м/с.

По народным приметам, если 6 декабря мороз и вьюга, дождливым будет и начало лета.