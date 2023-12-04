Аномальные холода надвигаются на Калужскую область

На этой неделе Калужскую область ждет резкое похолодание. Температура воздуха будет опускаться до -15...-17 градусов.

Это на 7-12 градусов ниже климатической нормы, предупредили в региональном Главном управлении МЧС.

- При аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных, - говорится в комментарии спасателей.

Потепление в Калужской области ожидается только в середине декабря.