В Калужской области ожидается похолодание

В понедельник, 4 декабря, в Калуге станет холоднее, пройдет небольшой снег, говорят синоптики.

Утром и днем температура воздуха будет около -8 градусов, а к вечеру похолодает до -12.

В течение дня облачно, ветер до 8 метров в секунду.

Наши предки подмечали, если в этот день на улице ударила стужа, то и от зимы не стоит ждать пощады. С декабря по февраль на улице будет очень морозно.