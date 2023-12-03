В Калужской области в течение дня обещают метель, сильный ветер и снежные заносы

В воскресенье, 3 декабря, в Калужской области на весь день обещают порывистый ветер, гололедицу и снежные заносы, сообщает ГУ МЧС региона. В ближайшие часы снегопад усилится, начнется метель.

- По данным Калужского ЦГМС, с 10 часов до 21 часа 3 декабря по Калужской области ожидается снег, местами сильный, метель, усиление северо-восточного ветра с порывами 15 м/с.

Водителей просят быть внимательнее. Из-за гололедицы учитывать увеличение длины тормозного пути.

- Если Вы стали участником или свидетелем происшествия, или чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112», «01», с мобильного «101», - напоминают в управлении МЧС.