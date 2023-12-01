В Калуге зафиксировали самый мокрый месяц за 50 лет

Ноябрь 2023 года стал рекордным в Калуге по количеству осадков за последние 50 лет.

- В жидком эквиваленте в областном центре от нормы выпало 215% небесной влаги. Высота снега к началу зимы в окрестностях Калуги выросла до климатических показателей середины зимы, - рассказала 1 декабря известный калужский метеоролог Татьяна Инкина. - Такая снежная аномалия в нашем регионе встречается один раз в 8-10 лет.

При этом она отметила, что средняя месячная температура воздуха в ноябре превысила норму на полтора градуса.