Новые снегопады надвигаются на Калужскую область

В пятницу, 1 декабря, зима начнется в Калужской области с новых снегопадов.

Осадки возможны в течение всего дня.

Температура воздуха будет находиться в районе -6 градусов.

По народным приметам, какая погода стоит на улице в этот день, такой она будет и все зимние месяцы.