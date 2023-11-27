В понедельник в Калуге экстремально упадёт давление воздуха

По данным синоптиков, 27 ноября в Калужской области выдастся ненастным.

Температура воздуха утром будет колебаться в районе – 3 градусов, однако к обеду потеплеет до + 3, а вечером вновь упадет до минусовых значений.

Метеорологи прогнозируют сильные снегопады, переходящие в ледяной дождь.

Ветер с северо-восточного сменится на восточный, 6 м/с с порывами до 10-12 м/с.

Очень сильно упадет атмосферное давление. С 731 мм рт. ст. в воскресенье до 719 мм рт. ст.

Наши предки, в Филиппов день – 27 ноября, задабривали Домового. Приглашали его на ужин, а оставшуюся еду оставляли на ночь. И если Барабашка останется доволен вечерней трапезой, то он натаскает много снега и укроет озимые от мороза.