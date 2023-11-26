На Калугу надвигается мощный снегопад

В понедельник, 27 ноября, в Калужской области региональное МЧС предупреждает о холодном аде.

Снег, ледяной дождь, сильная гололедица, налипание мокрого снега, усиление ветра, метель и заносы на дорогах, - кажется в прогнозе МЧС собран полный букет погодных пакостей.

Водителей в понедельник особенно призывают быть аккуратными на дорогах и помнить, что при стечении столь неблагоприятных погодных условий, существенно увеличивается длина тормозного пути.

Пешеходам же напоминают об осмотрительности.

- Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, советует региональное МЧС. - Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал.