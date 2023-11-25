Сильный снегопад надвигается на Калужскую область

По прогнозам синоптиков, сильный снег возможен вечером в воскресенье, 26 ноября, и в ночь на понедельник, 27 ноября.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!