В Калужской области похолодает

По народным приметам, иней на деревьях предвещает раннюю и теплую весну и богатый урожай в следующем году.

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