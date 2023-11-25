Снег и морозы ожидаются в Калужской области на выходных

В субботу, 25 ноября, в Калужской области вновь прогнозируют снег.

Температура воздуха утром и днем будет в районе нуля, вечером похолодает до -4.

Порывы ветра – до 5 м/с.

По народным приметам, какая погода стоит 25 ноября, таким будет и весь декабрь.