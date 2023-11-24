В Калуге за сутки выпало 12 сантиметров снега

За последние сутки в Калуге выпало 11 миллиметров осадков. Высота снежного покрова выросла до 12 сантиметров, сообщила известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.

- По высоте снега для этой даты ноября – норма, - пояснила она. - Свежевыпавший снег, конечно же, подтает и уплотниться. Но до конца ноября нас еще ожидаю снегопады. Московские синоптики обнадеживают – «календарную зиму мы будем встречать при полном параде». И это хорошие новости!

Движение на дорогах Калужской области затруднено. Водителей призывают временно отказаться от поездок.