Ледяной дождь надвигается на Калужскую область

В Калужской области ожидается затяжной снегопад и ледяной дождь. Такое предупреждение для водителей утром 24 ноября опубликовало региональное управление МВД.

Автомобилистов просят перейти на зимний стиль вождения, избегать резких маневров, снизить скорость.

Тех, кто может это сделать, просят отказаться от поездок на личном транспорте.