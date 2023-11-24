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Ледяной дождь надвигается на Калужскую область

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.11.2023 09:44 0 1112
Ледяной дождь надвигается на Калужскую область

В Калужской области ожидается затяжной снегопад и ледяной дождь. Такое предупреждение для водителей утром 24 ноября опубликовало региональное управление МВД.

Автомобилистов просят перейти на зимний стиль вождения, избегать резких маневров, снизить скорость.

Тех, кто может это сделать, просят отказаться от поездок на личном транспорте.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.11.2023 09:44 0 1112
Тэги: погода. ледяной дождь снег авто
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