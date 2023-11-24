В Калуге зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление

Циклон с Балтики принес в Калугу рекордно низкое атмосферное давление. В четверг, 23 ноября, оно понизилось до 711 мм рт. ст. при ноябрьской норме в 746 мм рт. ст.

- Глубокий, агрессивный циклон от берегов Балтики приблизился к нашему региону и резко понизил атмосферное давление, - прокомментировала известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.

В пятницу давление начало возвращаться к норме.