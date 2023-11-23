МЧС предупредило о гололедице в Калужской области

Региональное МЧС предупредило о сильном снеге и порывах ветра до 15-20 м/с. На дорогах возможна гололедица.

В четверг и пятницу, 23-24 ноября, в Калужской области ухудшатся погодные условия.

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