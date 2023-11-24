В Калужской области прогнозируют снег с дождем

В пятницу, 24 ноября, в Калужской области потеплеет.

Температура воздуха повысится до +2 градусов.

При этом вновь ожидается снег, переходящий в дождь.

По народным, если 24 ноября идет дождь или мокрый снег, то до начала декабря еще будет тепло.