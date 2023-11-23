Калугу начало заметать

Около 13:30 в четверг, 23 ноября, в Калуге пошел снег.

По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся в ближайшие сутки. Пик метели придется на ночь и утро пятницы.

При этом 24 ноября температура воздуха повысится до +2. Ожидается слякоть.