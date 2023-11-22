Снегопады надвигаются на Калужскую область

Утром в среду в Калуге пошел снег. А в четверг и пятницу осадков будет еще больше, предупредили синоптики.

В городе ожидаются снегопады. Влажность повысится до 90%.

Также в Калуге потеплеет. В пятницу днем температура воздуха может вернуться к плюсовым значениям.