В Калужской области похолодает на выходных

В субботу, 18 ноября, в Калужской области усилятся морозы.

Днем будет до -8 градусов, ночью – до -10.

Осадки не ожидаются.

По народным приметам, если 18 ноября стоит ясная погода, но дует северный ветер, то следует готовиться к похолоданию.