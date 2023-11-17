Морозы прогнозируют в Калужской области

В пятницу, 17 ноября, в Калужской области продолжится похолодание.

Утром и днем будет около -2 градусов, вечером – до -5.

Существенных осадков не ожидается. Будет облачно с прояснениями.

По народным приметам, увидеть в этот день комара - хорошая примета, обещающая теплую зиму.