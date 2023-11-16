Снег с дождем прогнозируют в Калужской области

В четверг, 16 ноября, в Калужской области ожидается небольшое похолодание.

Утром и вечером будет около нуля, днем – до +2.

В течение дня возможен дождь, который будет переходить в снег.

А в конце недели ожидается похолодание до -8.

По народным приметам, если утро 16 ноября очень холодное, то скоро выпадет много снега.