Жители Калуги в ноябре увидят сентябрь, октябрь и декабрь

В нынешнем ноябре в Калуге наблюдается изменчивая погода. В ближайшее время возможно похолодание, сообщила 15 ноября известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.

- Ноябрь - это сумерки года. Ноябрьские ночи до снега темны. Так говорят о ноябре в народе. Добавлю от себя, что нынешний ноябрь, как потеряшка. Погода блуждает в темноте, то переодеваясь в сентябрь, то грозится стать декабрём, - рассказала она. - В начале месяца средняя суточная температура воздуха в Калуге превышала норму на 12 градусов. Это соответствовало второй половине сентября. 12 ноября она снизилась до +5 градусов. По нормам климата, так бывает во второй половине октября. Московские синоптики предполагают, что к концу второй декады ноября средняя температура в нашем регионе «рухнет» до минус 5 градусов. А так бывает в декабре.

Но на этом погодные сюрпризы могут не закончиться.